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Sofra / Sebze Yemekleri / Roma Usulü Enginar

Roma Usulü Enginar

Roma Usulü Enginar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet enginar

2 adet limon

1/2 demet maydanoz

5-6 dal nane

5-6 dal kekik

3 diş sarmısak

80 ml zeytinyağı

80 ml elma suyu

tuz, karabiber

YAPILIŞI

Enginarların sapları kalacak şekilde kabuklarını ve içini temizleyip, yayvan bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edip limon suyunu sıkın ve kenara alın. Yeşillikleri temizleyip kıyın ve bir kaba alın. Üzerine kıyılmış sarmısak ve zeytinyağının yarısını ilave edip karıştırın. Enginarların suyunu süzüp, yeşillik karışımını enginarların her tarafına sürün ve yeniden yayvan bir tencereye sapları yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Üzerine kalan zeytinyağını ve elma suyunu ilave edip, tuz ve karabiberini ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte yumuşayana dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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