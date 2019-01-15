Terbiyeli Kereviz Bastı

Kerevizi soyup kuşbaşı doğrayın. Saplarındaki yaprakları daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Saplarını da doğrayın. Kereviz ve saplarını tuzlu suda haşlayıp süzün. Diğer taraftan eti yayvan bir tencereye alıp suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı ve ince piyazlık doğramış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönene dek kavurun. Eti soğanla birlikte tencerenin ortasına toplayın. Etrafına aralarına saplarını yerleştirerek kerevizleri dizin. Tuz, pulbiber ve suyu tencereye ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak et yumuşayana dek (gerekirse azar azar sıcak su ekleyerek) pişirin.Terbiye için yumurtayı çırpıp üzerine limon suyu ekleyin. Homojen bir kıvam alana dek çırpın. Yemeğin suyundan yarım kepçe alıp terbiyeyi açın. Azar azar ve karıştırarak kerevize ekleyin. 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alın. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

Yumurta-Limon Terbiyesi:

Yumurtaları bir kaba alın. Çırpıcı yardımı ile homojen bir kıvam alana dek karıştırın. Üzerine limon suyu ilave edip yeniden çırpın. Yumurta-limon terbiyesini yemeklere eklerken terbiyenin üzerine pişmekte olan yemek suyundan 1 kepçe kadar alın ve terbiyeyi açın. Daha sonra azar azar ve sürekli karıştırarak yemeğe ilave edin. Yemeği 1-2 taşım kaynatıp fazla bekletmeden ocaktan alın.