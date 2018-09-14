Zeytinyağlı Dutlu Yerelması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yerelmasının kabuklarını temizleyip küçük küp doğrayın ve kararmasını önlemek için limonlu su dolu bir kaba alın. Soğanı küçük küp doğrayıp, tencerede bir iki çevirin ve üzerine zeytinyağı ilave ederek karıştırın. Küp doğranmış havuç ekleyip bir iki çevirin. Suyu süzdürülmüş yerelması, ardından patatesi katıp 2 dakika karıştırın. Su ilave edip, tuzunu ayarlayın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca dut kurusu ekleyip 10-12 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan almaya 2 dakika kala dut ununu katıp karıştırın ve ocaktan alın. Soğuk olarak servis yapın.