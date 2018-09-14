Zeytinyağlı Dutlu Yerelması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg yerelması
1/2 limon
1 adet büyük boy soğan
1/2 çay bardağı zeytinyağ
1/2 havuç
1 adet patates
1.5 çay bardağı sıcak su
1/2 çay bardağı dut kurusu
1 tatlı kaşığı dut unu, tuz
YAPILIŞI
Yerelmasının kabuklarını temizleyip küçük küp doğrayın ve kararmasını önlemek için limonlu su dolu bir kaba alın. Soğanı küçük küp doğrayıp, tencerede bir iki çevirin ve üzerine zeytinyağı ilave ederek karıştırın. Küp doğranmış havuç ekleyip bir iki çevirin. Suyu süzdürülmüş yerelması, ardından patatesi katıp 2 dakika karıştırın. Su ilave edip, tuzunu ayarlayın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca dut kurusu ekleyip 10-12 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan almaya 2 dakika kala dut ununu katıp karıştırın ve ocaktan alın. Soğuk olarak servis yapın.