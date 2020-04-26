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Sofra Şerbetli Tatlılar ve Helvalar Cevizli kadayıf sarma

Cevizli kadayıf sarma

İftar tatlısız olmaz! İşte tadı damakta kalan cevizli kadayıf sarma...
Cevizli kadayıf sarma
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram taze kadayıf



Bir buçuk su bardağı dövülmüş ceviz



125 gram tereyağı



ŞERBETİ İÇİN:



4 su bardağı toz şeker



Dört buçuk su bardağı su



Yarım limonun suyu



SÜSLEMEK İÇİN:



Toz Antep fıstığı ve çilek


YAPILIŞI

Kadayıfı geniş bir tepsiye alıp, elinizle didikleyerek açın. Portakal büyüklüğünde parçalar koparıp, düz bir zemine yerleştirin ve açın. Ortalarına cevizi pay edip, her birini rulo şeklinde sarın. Fırın tepsisine yerleştirip, üzerlerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Şerbet için toz şeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Ilık şerbeti ılık kadayıfın üzerine gezdirin. Kadayıf şerbeti çekince Antep fıstığı ve çilekle süsleyip servis yapın.

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