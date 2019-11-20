Cezerye tarifi

Havuçları rendeleyin yada robottan geçirin. Rendelediğiniz havuçları geniş bir tavanın içerisine alın, şeker ve margarini ilave edin. 10 dakika kadar pişirin. Ocakta pişen karışımın üzerine ceviz ilave edip, 3 -5 dakika daha karıştırın. Bisküvileri robottan geçirin ve havuçlu karışım ile yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar koparıp, hindistancevizine bulayın. Soğuk olarak servis yapın.