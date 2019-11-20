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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Cezerye tarifi

Cezerye tarifi

Gün sofralarınızın vazgeçilmez tatlıları arasında yer alacak! İşte pratik yapımı kolay cezerye tarifi...
Cezerye tarifi
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 4 adet havuç



● 15 adet pötibör bisküvi



● Yarım çorba kaşığı margarin



● 1 su bardağı tozşeker



● 1 çay bardağı ceviz içi



● Üzerine: Hindistancevizi


YAPILIŞI

Havuçları rendeleyin yada robottan geçirin. Rendelediğiniz havuçları geniş bir tavanın içerisine alın, şeker ve margarini ilave edin. 10 dakika kadar pişirin. Ocakta pişen karışımın üzerine ceviz ilave edip, 3 -5 dakika daha karıştırın. Bisküvileri robottan geçirin ve havuçlu karışım ile yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar koparıp, hindistancevizine bulayın. Soğuk olarak servis yapın.

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