Cezerye tarifi

● 4 adet havuç
● 15 adet pötibör bisküvi
● Yarım çorba kaşığı margarin
● 1 su bardağı tozşeker
● 1 çay bardağı ceviz içi
● Üzerine: Hindistancevizi
Havuçları rendeleyin yada robottan geçirin. Rendelediğiniz havuçları geniş bir tavanın içerisine alın, şeker ve margarini ilave edin. 10 dakika kadar pişirin. Ocakta pişen karışımın üzerine ceviz ilave edip, 3 -5 dakika daha karıştırın. Bisküvileri robottan geçirin ve havuçlu karışım ile yoğurun. Ceviz büyüklüğünde toplar koparıp, hindistancevizine bulayın. Soğuk olarak servis yapın.