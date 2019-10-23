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Çikolata kremalı baklava tarifi

Şerbetli tatlı deyince bir çoğumuzun ilk aklına baklavadır. Klasik tarifleriyle yemeğe alışkın olduğumuz baklavanın bu tarifi ise hepimizi şaşırtacak cinsten. Çikolatalı kremalı içiyle baklava tarifi
Çikolata kremalı baklava tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

16 adet baklava yufkası



50'şer gram iç badem, ceviz, fındık ve antepfıstığı



1 çay kaşığı tarçın, bir tutam tuz



500 gram fındıklı çikolata kreması



200 gram eritilmiş tereyağı ve sıvıyağ karışımı



Şerbeti için:



1 su bardağı su



Yarım su bardağı bal



1 adet çubuk tarçın


YAPILIŞI

Badem, ceviz, fındık, antepfıstığı, tarçın ve tuzu rondodan geçirip kenara alın. Beş adet baklava yufkasını aralarına tereyağı sıvıyağ karışımından sürerek üst üste fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine bir miktar oda sıcaklığındaki çikolata kremasından sürüp, kuruyemişin bir kısmını serpin. Yeniden aralarına tereyağı sıvıyağ karışımı sürülmüş 5 kat baklava yufkası yerleştirip, çikolata kreması sürün ve kuruyemiş serpin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayıp, kalan 1 adet yufkayı en üste yayın. Dilimleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek kontrol ederek pişirin. Şerbeti için suyu kaynatıp bal ve tarçınla karıştırın. Ilındığında sıcak baklavanın üzerine yavaş yavaş gezdirin. Tatlı şerbeti çekince servis yapın.

Aşçı: İdil Çimrin

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