Çikolata kremalı baklava tarifi

Badem, ceviz, fındık, antepfıstığı, tarçın ve tuzu rondodan geçirip kenara alın. Beş adet baklava yufkasını aralarına tereyağı sıvıyağ karışımından sürerek üst üste fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine bir miktar oda sıcaklığındaki çikolata kremasından sürüp, kuruyemişin bir kısmını serpin. Yeniden aralarına tereyağı sıvıyağ karışımı sürülmüş 5 kat baklava yufkası yerleştirip, çikolata kreması sürün ve kuruyemiş serpin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayıp, kalan 1 adet yufkayı en üste yayın. Dilimleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek kontrol ederek pişirin. Şerbeti için suyu kaynatıp bal ve tarçınla karıştırın. Ilındığında sıcak baklavanın üzerine yavaş yavaş gezdirin. Tatlı şerbeti çekince servis yapın.

Aşçı: İdil Çimrin