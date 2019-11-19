Fındıklı şekerpare

Şekerpare, hemen herkesin sevdiği ve kendi tarifleriyle de sık sık yaptığı pratik şerbetli tatlılar arasında yer alır. ilk defa deneyecekler için kolay tarifi ile fındıklı şekerpare tarifi...

36 Adet

Doğum Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama

Ev Yapımı