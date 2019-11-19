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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Fındıklı şekerpare

Fındıklı şekerpare

Şekerpare, hemen herkesin sevdiği ve kendi tarifleriyle de sık sık yaptığı pratik şerbetli tatlılar arasında yer alır. ilk defa deneyecekler  için kolay tarifi ile fındıklı şekerpare tarifi...
Fındıklı şekerpare
  • 36 Adet
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er çay bardağı süt ve tozşeker



1 çay bardağı yoğurt



1 çay bardağı toz fındık



125 gram oda sıcaklığında tereyağı



1'er paket kabartma tozu ve vanilya



7 çay bardağı un, 2 adet yumurta



Üzeri için: Fındık



Şerbeti için:



3'er su bardağı tozşeker ve su


YAPILIŞI

Şerbet için tozşeker ve suyu, tozşeker eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tatlı için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Un ve 1 yumurtanın sarısı hariç kalan malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yavaş yavaş un ilave edin. Hamurdan bezeler koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yumurta sarısını çırpıp üzerlerine sürün. Ortalarına 1'er adet fındık yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince servis yapın.

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