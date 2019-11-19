Fındıklı şekerpare

1'er çay bardağı süt ve tozşeker
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı toz fındık
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
1'er paket kabartma tozu ve vanilya
7 çay bardağı un, 2 adet yumurta
Üzeri için: Fındık
Şerbeti için:
3'er su bardağı tozşeker ve su
Şerbet için tozşeker ve suyu, tozşeker eriyene dek kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tatlı için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Un ve 1 yumurtanın sarısı hariç kalan malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yavaş yavaş un ilave edin. Hamurdan bezeler koparıp, avucunuzda yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kalan yumurta sarısını çırpıp üzerlerine sürün. Ortalarına 1'er adet fındık yerleştirip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince servis yapın.