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Gelin tatlısı

Gelin tatlısı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için:



4 adet yumurta



1 su bardağı tozşeker



1 su bardağı un



1 paket kabartma tozu



1 paket vanilya



Sütlü şerbet için:



2 su bardağı süt



&frac34; su bardağı tozşeker



Krema için:



100 ml (yarım su bardağı) krema



4 su bardağı süt



2 çorba kaşığı mısır nişastası



2 çorba kaşığı un



1 su bardağı tozşeker



1 paket vanilya



Süslemek için:



Hindistancevizi



Kiraz


YAPILIŞI

Kek için yumurta ile şekeri iyice kabarana kadar çırpın. Kuru malzemeleri içine eleyin ve söndürmeden karıştırın. Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Diğer taraftan süt ve şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın. Keki fırından alıp ilk sıcağı geçince ılık şerbeti dökün ve soğumaya bırakın. Krema için krema dışındaki malzemeyi bir tencereye alın ve karıştırın. Orta ateşte kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirip ocaktan alın. Muhallebi ılınınca soğuk kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Kremayı kekin üzerine dökün. Hindistancevizi ve kiraz ile süsleyerek soğuk servis yapın.

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