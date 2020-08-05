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Sofra Şerbetli Tatlılar ve Helvalar Karadut peltesi

Karadut peltesi

İstanbul mutfağından…Hafif, nefis bir yaz tatlısı.
Karadut peltesi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg karadut



6 yemek kaşığı toz şeker



3 yemek kaşığı buğday nişastası


YAPILIŞI

Dutları ezip suyunu süzün ve 3 su bardağı dut suyunu kenara ayırın. Şayet dutlardan 3 su bardağı su çıkmazsa biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Toz şekeri tencereye alıp, üzerine nişastayı eleyerek ilave edin ve harmanlayın. Dut suyunu ekleyip toz şeker eriyene kadar karıştırın. Sürekli karıştırarak boza kıvamında olana kadar pişirin. Fokurdamaya başlayınca 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

15x25 cm'lik bir kalıbı hafifçe ıslatıp karışımı içine boşaltın. Biraz soğuduktan sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendirin ve dilimleyip servis yapın.

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