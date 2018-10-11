Kayısılı Revani

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet oda sıcaklığında yumurta
1 su bardağı oda sıcaklığında yoğurt
1 su bardağı tam buğday unu
3 çorba kaşığı dut unu
1 su bardağı irmik,
1 paket kabartma tozu
3 çorba kaşığı hindistan cevizi şekeri
2 çorba kaşığı bal, 8 adet şekerpare kayısı
Şerbeti için: 2 su bardağı su, 3 çorba kaşığı bal
Süslemek için: Badem
YAPILIŞI
Yumurtaları iyice çırparak kabartın. Yoğurt, un, dut unu, irmik, kabartma tozu ve hindistan cevizi şekeri ilave edip karıştırın. 2 Pişirme kağıdıyla kaplanmış orta boy yuvarlak kek kalıbına bal gezdirip, çekirdekleri çıkarılıp ikiye bölünmüş kayısıları dilediğiniz şekilde yerleştirin. Üzerine karışımı döküp, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 40 dakika pişirin. 3 Şerbet için suyu ısıtıp ocaktan alın. Bal ilave edip karıştırın. Revaniyi fırından çıkarıp, üzerine sıcak şerbeti gezdirin. 15 dakika dinlendirip, servis tabağına ters çevirip çıkarın. Bademle süsleyip servis yapın.