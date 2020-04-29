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Sofra Şerbetli Tatlılar ve Helvalar Kaymaklı ekmek kadayıfı

Kaymaklı ekmek kadayıfı

Kaymaklı ekmek kadayıfı
  • 15 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram kaymak



1 adet ekmek kadayıfı



5 su bardağı sıcak su



2 kg toz şeker



5 su bardağı soğuk su



Yarım limonun suyu



SÜSLEMEK İÇİN:



File Antep fıstığı


YAPILIŞI

Ekmek kadayıfını kendinden büyük bir tepsiye yerleştirin. Üzerine 5 su bardağı sıcak suyu gezdirin. Ayrı bir yerde toz şeker ve 5 su bardağı soğuk suyu bir taşım kaynatın. Daha sonra ekmek kadayıfının üzerine şerbeti gezdirerek dökün. Tepsiyi ocağa oturtup ara sıra çevirerek ağır ateşte ekmek kadayıfını pişirin. Pişirme sırasında tepsinin yanlarında biriken şerbeti ara ara tatlının üzerine gezdirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dilimleyip üzerlerine kaymak yerleştirin. File Antep fıstığı serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Ekmek kadayıfını pişirirken şerbetin iyice karamelize olmasına dikkat edin.
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