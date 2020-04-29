Kaymaklı ekmek kadayıfı

Ekmek kadayıfını kendinden büyük bir tepsiye yerleştirin. Üzerine 5 su bardağı sıcak suyu gezdirin. Ayrı bir yerde toz şeker ve 5 su bardağı soğuk suyu bir taşım kaynatın. Daha sonra ekmek kadayıfının üzerine şerbeti gezdirerek dökün. Tepsiyi ocağa oturtup ara sıra çevirerek ağır ateşte ekmek kadayıfını pişirin. Pişirme sırasında tepsinin yanlarında biriken şerbeti ara ara tatlının üzerine gezdirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dilimleyip üzerlerine kaymak yerleştirin. File Antep fıstığı serpip servis yapın.