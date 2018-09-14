Kolay Kalburabastı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kıvam alana dek kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. Parçalardan 1 tanesini elinize alıp oval şekil verin. Daha sonra rendenin kalın tarafının üzerinde yuvarlayıp üzerinde izler oluşturun. Kalan hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. Fırından çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirip 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.