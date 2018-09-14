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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Kolay Kalburabastı

Kolay Kalburabastı

Kolay Kalburabastı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı un

1.5 su bardağı iri çekilmiş fındık veya ceviz

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1/2 limonun suyu

ŞERBETI İÇİN:

2.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su


YAPILIŞI

Şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kıvam alana dek kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Hamur için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın. Parçalardan 1 tanesini elinize alıp oval şekil verin. Daha sonra rendenin kalın tarafının üzerinde yuvarlayıp üzerinde izler oluşturun. Kalan hamur parçalarını da aynı şekilde hazırlayın ve pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. Fırından çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirip 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.
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