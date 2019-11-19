Lezzet çıkını tarifi

1 adet yumurta
2 çorba kaşığı tepeleme yoğurt
2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
1'er paket kabartma tozu ve vanilya
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 çay bardağı tozşeker
Aldığı kadar un
Harç için:
1 su bardağı iri kıyılmış antepfıstığı
1 kahve fincanı kuşüzümü
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı toz karanfil
2 çorba kaşığı tozşeker
Hamura sürmek için:
Harç için tüm malzemeyi karıştırıp kenara alın. Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edin. 20 dakika dinlendirip, 5 mm kalınlığında açın. Su bardağının ağzı veya kalıp yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Ortalarına 1'er çorba kaşığı harç koyup, kenarlarını hafif ortaya doğru katlayın. Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürüp, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kenarları pembeleşene dek pişirin. Arzuya göre üzerine şerbet gezdirip ılık olarak servis yapın.