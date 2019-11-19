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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Lezzet çıkını tarifi

Lezzet çıkını tarifi

Çay saati sofralarınızı şenlendirecek, lezzetli sunumuyla da damaklarınızı memnun edecek lezzet çıkını tarifi
Lezzet çıkını tarifi
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta



2 çorba kaşığı tepeleme yoğurt



2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı



1'er paket kabartma tozu ve vanilya



1 adet limonun rendelenmiş kabuğu



1 çay bardağı tozşeker



Aldığı kadar un



Harç için:



1 su bardağı iri kıyılmış antepfıstığı



1 kahve fincanı kuşüzümü



1 tatlı kaşığı tarçın



Yarım çay kaşığı toz karanfil



2 çorba kaşığı tozşeker



Hamura sürmek için:


1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Harç için tüm malzemeyi karıştırıp kenara alın. Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edin. 20 dakika dinlendirip, 5 mm kalınlığında açın. Su bardağının ağzı veya kalıp yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Ortalarına 1'er çorba kaşığı harç koyup, kenarlarını hafif ortaya doğru katlayın. Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürüp, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kenarları pembeleşene dek pişirin. Arzuya göre üzerine şerbet gezdirip ılık olarak servis yapın.

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