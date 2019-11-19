Lezzet çıkını tarifi

Harç için tüm malzemeyi karıştırıp kenara alın. Hamur için un hariç kalan malzemeyi karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene dek azar azar un ilave edin. 20 dakika dinlendirip, 5 mm kalınlığında açın. Su bardağının ağzı veya kalıp yardımıyla yuvarlaklar çıkarın. Ortalarına 1'er çorba kaşığı harç koyup, kenarlarını hafif ortaya doğru katlayın. Hamurun kenarlarına yumurta sarısı sürüp, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kenarları pembeleşene dek pişirin. Arzuya göre üzerine şerbet gezdirip ılık olarak servis yapın.