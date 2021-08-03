Pesto soslu ve semizotlu makarna

Makarnayı tuz eklenmiş kaynar suda 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağı kadarını kenara ayırıp süzün. Pesto sosunu tavaya alıp hafifçe ısıtın. Makarnayı haşladığınız suyu yavaşça ekleyip karıştırın. Haşlanmış makarnayı ilave edin. Makarna, sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin. Üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri, semizotu yaprakları ve dereotunu ekleyip harmanlayın. Sıcak olarak servis yapın.