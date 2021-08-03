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Sofra Şerbetli Tatlılar ve Helvalar Pesto soslu ve semizotlu makarna

Pesto soslu ve semizotlu makarna

Pesto soslu ve semizotlu makarna
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket tortiglioni makarna



Yarım demet semizotu



4-5 dal dereotu



4 yemek kaşığı pesto sos



Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri



Tuz, taze çekilmiş karabiber


YAPILIŞI

Makarnayı tuz eklenmiş kaynar suda 10-13 dakika haşlayın ve suyundan yarım su bardağı kadarını kenara ayırıp süzün. Pesto sosunu tavaya alıp hafifçe ısıtın. Makarnayı haşladığınız suyu yavaşça ekleyip karıştırın. Haşlanmış makarnayı ilave edin. Makarna, sosu iyice çektikten sonra servis tabaklarına pay edin. Üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri, semizotu yaprakları ve dereotunu ekleyip harmanlayın. Sıcak olarak servis yapın.

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