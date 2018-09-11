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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Şekersiz Cezerye

Şekersiz Cezerye

Şekersiz Cezerye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet rendelenmiş havuç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

50 gram ceviz

3 çorba kaşığı akçaağaç şurubu

1/2 su bardağı hindistan cevizi

YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya alıp havucu yumuşayana dek kavurun. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Hindistan cevizi yağı ve irice doğranmış ceviz ilave edip karıştırın. Akçaağaç şurubunu ekleyip karıştırın. Orta boy bir tepsiye hindistan cevizinin yarısını serpip, üzerine havuçlu karışımı yayın ve kalan hindistan cevizini serpin. Buzdolabına yerleştirip soğuyup sertleşene dek dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
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