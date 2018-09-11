Şekersiz Cezerye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını tavaya alıp havucu yumuşayana dek kavurun. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Hindistan cevizi yağı ve irice doğranmış ceviz ilave edip karıştırın. Akçaağaç şurubunu ekleyip karıştırın. Orta boy bir tepsiye hindistan cevizinin yarısını serpip, üzerine havuçlu karışımı yayın ve kalan hindistan cevizini serpin. Buzdolabına yerleştirip soğuyup sertleşene dek dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.