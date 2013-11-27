Bademli Karışık Komposto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bademleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. Su kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğuk sudan geçirip kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Meyvelerin hepsini küçük dilimler halinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine toz şeker, tarçın, karanfil ve su ilave edin. Ocağa oturtup meyveler hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğutup, üzerine kavrulmuş badem ekleyerek servis yapın.