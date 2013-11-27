Bademli Karışık Komposto

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı tatlı badem
2 adet büyük boy şeftali
1 adet büyük boy nektarin
10 adet kayısı
15 adet kırmızı erik
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 adet çubuk tarçın
10 adet tane karanfil
7 su bardağı su
YAPILIŞI
Bademleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. Su kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğuk sudan geçirip kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Meyvelerin hepsini küçük dilimler halinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine toz şeker, tarçın, karanfil ve su ilave edin. Ocağa oturtup meyveler hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğutup, üzerine kavrulmuş badem ekleyerek servis yapın.