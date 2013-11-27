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Bademli Karışık Komposto

Bademli Karışık Komposto
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı tatlı badem

2 adet büyük boy şeftali

1 adet büyük boy nektarin

10 adet kayısı

15 adet kırmızı erik

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

10 adet tane karanfil

7 su bardağı su

YAPILIŞI

Bademleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. Su kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğuk sudan geçirip kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Meyvelerin hepsini küçük dilimler halinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine toz şeker, tarçın, karanfil ve su ilave edin. Ocağa oturtup meyveler hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğutup, üzerine kavrulmuş badem ekleyerek servis yapın.
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