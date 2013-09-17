Bitki Çayı

Isıya dayanıklı bir kaba 1 su bardağı suyu koyun. Karanfil, hibiskus, kuşburnu, ekinezya, ıhlamuru ilave edin ve 1-1,5 dakika kaynatın. Daha sonra 3-4 dakika, ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakın. Süzün ve ılınınca içine bal koyup, karıştırın.