Bitki Çayı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2-3 adet parmak ucu kadar kök zencefil
2 adet tane karanfil
Bir tutam hibiskus
Yarım tatlı kaşığı kuşburnu
Birer tutam ekinezya ve ıhlamur
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI
Isıya dayanıklı bir kaba 1 su bardağı suyu koyun. Karanfil, hibiskus, kuşburnu, ekinezya, ıhlamuru ilave edin ve 1-1,5 dakika kaynatın. Daha sonra 3-4 dakika, ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakın. Süzün ve ılınınca içine bal koyup, karıştırın.
PÜF NOKTASI
Bu çayı günde 3 fincan olarak tüketebilirsiniz.