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Bitki Çayı

Bitki Çayı
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2-3 adet parmak ucu kadar kök zencefil

2 adet tane karanfil

Bir tutam hibiskus

Yarım tatlı kaşığı kuşburnu

Birer tutam ekinezya ve ıhlamur

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

Isıya dayanıklı bir kaba 1 su bardağı suyu koyun. Karanfil, hibiskus, kuşburnu, ekinezya, ıhlamuru ilave edin ve 1-1,5 dakika kaynatın. Daha sonra 3-4 dakika, ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakın. Süzün ve ılınınca içine bal koyup, karıştırın.

PÜF NOKTASI

Bu çayı günde 3 fincan olarak tüketebilirsiniz.
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