Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp, su ile birlikte 5 litrelik bir tencereye alın ve ocağa yerleştirin. Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısarak, kapağı kapalı şekilde yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcakken 5 dakika el blenderinden geçirin. Başka büyük bir tencerenin üzerine ince tel süzgeç koyun. 2 ya da en fazla 3 kepçe, pişen bulgurdan koyup tahta kaşıkla ezin. Bulgurun beyaz özünü tencereye akıtıp, süzgeçte sadece posa kaldığından emin olun. Posaları kaşıkla toplayın. Beyaz öz kalmamışsa çöpe atın. Ama beyaz öz kalmışsa ya iyi pişmemiş ya da iyi ezmemişsinizdir. Pişmemişse 10-15 dakika daha pişirin. Ama iyice ezmeye çalışırsanız, ezilip arkaya geçtiğini göreceksiniz (burası boza yapmanın en zor kısmıdır). Aynı işlemi yaparak tümünü süzgeçten geçirin. Aynı anda 2 ya da 3 kepçeden fazla koyarsanız ezilmesi zorlaşır. Süzme işlemi bittikten sonra, 3.5 su bardağı toz şekeri katıp, şöyle bir karıştırın. En son 1 su bardağı bozayı ekleyip karıştırın (bu işlemi bulguru soğutmadan, seri yapmak gerekiyor). Tencerenin kapağını kapatıp, mayalanması için sıcak bir yere koyun (mesela soba ya da kalorifer yanı gibi). Mayalanması 2-3 gün sürer. 12 saatte bir kapağını açıp, karıştırın. Tahta kaşıkla alıp, yukarıdan dökerek gazının uçmasını sağlayın. Böylece daha iyi mayalanır. Daha sonra dilediğiniz gibi servis yapın.