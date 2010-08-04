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Çikolatalı Sahlep

Çikolatalı Sahlep
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı su

4 tatlı kaşığı toz sahlep

2 su bardağı süt

4 tatlı kaşığı buğday nişastası

4 tatlı kaşığı toz şeker

40 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Su ve sahlebi bir kaba alıp karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Diğer tarafta süt ve nişastayı da başka bir kapta karıştırıp ocağa oturtun. Her iki karışımı da orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. 5'er dakika kaynattıktan sonra iki karışımı ocaktayken birbirine ekleyin. Üzerine toz şeker ve kırılmış çikolatayı da ilave edin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Çikolatalı hindistan cevizli kurabiye ile birlikte servis yapın.
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