Çikolatalı Sahlep

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Su ve sahlebi bir kaba alıp karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Diğer tarafta süt ve nişastayı da başka bir kapta karıştırıp ocağa oturtun. Her iki karışımı da orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. 5'er dakika kaynattıktan sonra iki karışımı ocaktayken birbirine ekleyin. Üzerine toz şeker ve kırılmış çikolatayı da ilave edin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Çikolatalı hindistan cevizli kurabiye ile birlikte servis yapın.