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Çilekli Serinlik

Çilekli Serinlik
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kokulu çilek

Yarım su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı ılık su

4 su bardağı limonata

Yeteri kadar buz

Limonata için: 4 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

4 adet limon

YAPILIŞI

Çilekleri dilimleyip, bastırarak kevgirden geçirin. Çıkan suyunu bir kapta toplayın. Üzerine toz şeker ve su ilave edip, iyice karıştırın. Limonata için su ve toz şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve toz şekerli su karışımına ekleyin. Buzdolabında soğuması için dinlenmeye bırakın.
Hazırladığınız limonatayı çilek sulu karışıma ekleyin. Buzdolabında 1 saat bekletin. Servisten hemen önce kırılmış buzu bardaklara pay edin. Üzerine çilekli serinliği ekleyip servis yapın.
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