Çilekli Serinlik

Hazırladığınız limonatayı çilek sulu karışıma ekleyin. Buzdolabında 1 saat bekletin. Servisten hemen önce kırılmış buzu bardaklara pay edin. Üzerine çilekli serinliği ekleyip servis yapın.

Çilekleri dilimleyip, bastırarak kevgirden geçirin. Çıkan suyunu bir kapta toplayın. Üzerine toz şeker ve su ilave edip, iyice karıştırın. Limonata için su ve toz şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve toz şekerli su karışımına ekleyin. Buzdolabında soğuması için dinlenmeye bırakın.