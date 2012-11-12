Demirhindi Şerbeti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
175 gram demirhindi
3 litre su
3 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI
Su ve demirhindiyi tencereye alın ve yumuşaması için bir gece bekletin. İçine toz şekeri ilave ederek ocakta 10-15 dakika kaynatıp soğumaya bırakın. Ilınan şerbeti cam bir kaba aktarıp buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Demirhindi’yi püre ya da kalıp halinde aktar ve kuruyemişçilerde, özellikle Eminönü ve Mısır Çarşısı’nda bulabilirsiniz. Kullanacağınız demirhindi kalıp halindeyse tencereye almadan önce ezin.