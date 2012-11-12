Demirhindi Şerbeti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Su ve demirhindiyi tencereye alın ve yumuşaması için bir gece bekletin. İçine toz şekeri ilave ederek ocakta 10-15 dakika kaynatıp soğumaya bırakın. Ilınan şerbeti cam bir kaba aktarıp buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.