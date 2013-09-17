Sofra Tarifi
MALZEMELER
175 gram demirhindi püresi
3 litre su
3 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI
Çelik tencereye, suyla birlikte demirhindi püresini koyun ve yumuşaması için bir gece bekletin. İçine şekeri ilave ederek, ocakta 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakın. Şerbet soğuyunca, cam bir kaba alarak soğutun ve servis yapın.
PÜF NOKTASI
Demirhindiyi aktar ve kuruyemişçilerde, özellikle Eminönü ve Mısır Çarşısı’nda bulabilirsiniz. Demirhindi hakkında... Susuzluğu gideren demirhindi şerbeti, vücuda rahatlık ve serinlik verir. Eskilerin kanı temizlediğine inandığı bu şerbet aynı zamanda hazmı kolaylaştırır. Demirhindinin adı dilimize Arapça’dan geçmiştir. Araplar’ın "tamr hindi" dediği "hinthurması", Türkçe’ye "Demirhindi" olarak yerleşmiştir.