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Demirhindi Şerbeti

Demirhindi Şerbeti
  • 15 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

175 gram demirhindi püresi

3 litre su

3 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Çelik tencereye, suyla birlikte demirhindi püresini koyun ve yumuşaması için bir gece bekletin. İçine şekeri ilave ederek, ocakta 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakın. Şerbet soğuyunca, cam bir kaba alarak soğutun ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Demirhindiyi aktar ve kuruyemişçilerde, özellikle Eminönü ve Mısır Çarşısı’nda bulabilirsiniz. Demirhindi hakkında... Susuzluğu gideren demirhindi şerbeti, vücuda rahatlık ve serinlik verir. Eskilerin kanı temizlediğine inandığı bu şerbet aynı zamanda hazmı kolaylaştırır. Demirhindinin adı dilimize Arapça’dan geçmiştir. Araplar’ın "tamr hindi" dediği "hinthurması", Türkçe’ye "Demirhindi" olarak yerleşmiştir.
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