Demirhindi Şerbeti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
50 gram demirhindi
4-5 su bardağı su
Yarım neskafe fincanı toz şeker
5-6 adet karanfil
YAPILIŞI
Demirhindi parçalarına su ilave edip, bir gece dinlendirin. Toz şeker ve karanfil ekleyip 10-15 dakika kaynatın. Soğuyunca süzgeçten veya tülbentten geçirin. Buz parçalarıyla birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Deminhindi şerbetini bal ile de hazırlayabilirsiniz. Bunun için tozşeker ilavesiz kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Damak tadınıza göre bal ekleyip, soğuk olarak servis yapın. Demirhindi şerbetini hazırlarken tarçın ve zencefil de ilave edebilirsiniz.