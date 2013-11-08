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Demirhindi Şerbeti

Demirhindi Şerbeti
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram demirhindi

4-5 su bardağı su

Yarım neskafe fincanı toz şeker

5-6 adet karanfil

YAPILIŞI

Demirhindi parçalarına su ilave edip, bir gece dinlendirin. Toz şeker ve karanfil ekleyip 10-15 dakika kaynatın. Soğuyunca süzgeçten veya tülbentten geçirin. Buz parçalarıyla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Deminhindi şerbetini bal ile de hazırlayabilirsiniz. Bunun için tozşeker ilavesiz kaynattığınız şerbeti ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Damak tadınıza göre bal ekleyip, soğuk olarak servis yapın. Demirhindi şerbetini hazırlarken tarçın ve zencefil de ilave edebilirsiniz.
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