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Dondurmalı Soğuk İçecek

Dondurmalı Soğuk İçecek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 top vanilyalı dondurma

1 çorba kaşığı şekerli kakaolu toz içecek

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı vanilya ekstratı

İçine:

2 tatlı kaşığı damla çikolata

2 adet buz

Üzerine:

Krem şanti

YAPILIŞI

Dondurma, kakaolu toz içecek karışımı, vanilya ekstratı ve sütü derin bir kaba alın. Mikserle 1-2 dakika çırpın. Servis bardaklarına paylaştırın. Damla çikolatayı havanda dövün ve yarısını içeceklerin içine pay edin. Buz ekleyin. Üzerlerine krem şanti sıkın ve kalan dövülmüş damla çikolata ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.
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