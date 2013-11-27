Dondurmalı Soğuk İçecek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 top vanilyalı dondurma
1 çorba kaşığı şekerli kakaolu toz içecek
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı vanilya ekstratı
İçine:
2 tatlı kaşığı damla çikolata
2 adet buz
Üzerine:
Krem şanti
YAPILIŞI
Dondurma, kakaolu toz içecek karışımı, vanilya ekstratı ve sütü derin bir kaba alın. Mikserle 1-2 dakika çırpın. Servis bardaklarına paylaştırın. Damla çikolatayı havanda dövün ve yarısını içeceklerin içine pay edin. Buz ekleyin. Üzerlerine krem şanti sıkın ve kalan dövülmüş damla çikolata ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.