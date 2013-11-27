Dondurmalı Soğuk İçecek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dondurma, kakaolu toz içecek karışımı, vanilya ekstratı ve sütü derin bir kaba alın. Mikserle 1-2 dakika çırpın. Servis bardaklarına paylaştırın. Damla çikolatayı havanda dövün ve yarısını içeceklerin içine pay edin. Buz ekleyin. Üzerlerine krem şanti sıkın ve kalan dövülmüş damla çikolata ile süsleyin. Bekletmeden servis yapın.