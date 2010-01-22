Ev Usulü Cappucino

Sofra Tarifi

Sütü kaynatın. Cezvede 1 parmak süt bırakıp, kalanını nescafe ve şeker ile fincanda eritin. Cezvedekini de el blenderi ile çırpıp, köpük yapın ve fincanın üstüne dökün. En üste rendelenmiş çikolata serpin.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz cappucino’yu, resimdeki gibi hindistancevizi kabuğunda servis yapabilirsiniz. Eğer biraz daha vaktiniz varsa, şu şekilde de hazırlayabilirsiniz: Geniş bir kaba sütü koyun. Orta ateşte, yumurta çırpar gibi karıştırarak, sütü kaynatın. Köpük köpük olan sütü fincana alıp, üzerine nescafe ve şekeri dökerek karıştırın. Rendelenmiş çikolata ya da tarçın serpin. Eğer hindistancevizinde servis yapacaksanız, üzerine rendelenmiş hindistancevizi de serpebilirsiniz.