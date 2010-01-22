DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Ev Usulü Cappucino

Ev Usulü Cappucino

Ev Usulü Cappucino
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı süt

1 tatlı kaşığı nescafe

1 tatlı kaşığı toz şeker

Rendelenmiş çikolata

YAPILIŞI

Sütü kaynatın. Cezvede 1 parmak süt bırakıp, kalanını nescafe ve şeker ile fincanda eritin. Cezvedekini de el blenderi ile çırpıp, köpük yapın ve fincanın üstüne dökün. En üste rendelenmiş çikolata serpin.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz cappucino’yu, resimdeki gibi hindistancevizi kabuğunda servis yapabilirsiniz. Eğer biraz daha vaktiniz varsa, şu şekilde de hazırlayabilirsiniz: Geniş bir kaba sütü koyun. Orta ateşte, yumurta çırpar gibi karıştırarak, sütü kaynatın. Köpük köpük olan sütü fincana alıp, üzerine nescafe ve şekeri dökerek karıştırın. Rendelenmiş çikolata ya da tarçın serpin. Eğer hindistancevizinde servis yapacaksanız, üzerine rendelenmiş hindistancevizi de serpebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN