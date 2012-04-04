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Karpuzlu Serinlik

Karpuzlu Serinlik
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım karpuz

2 dal nane

Yarım su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tarçın

Yarım limonun suyu

4 su bardağı limonata

Yeteri kadar buz



Limonata için: 4 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

4 adet limon

Süslemek için: Nane yaprakları

YAPILIŞI

Limonata için su ve toz-şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve toz şekerli su karışımına ekleyin. Kenara alın. Karpuzu dilimleyip, çekirdeklerini ayıklayın. Elinizle bastırarak kevgirden geçirin. Suyunu bir kapta toplayın. Naneyi incecik kıyın. Karpuz suyu, toz şeker, su, tarçın ve limon suyunu iyice karıştırın. Üzerine, önceden hazırladığınız limonatayı ilave edip, buzdolabında 1 saat dinlendirin. Kırılmış buzları bardaklara pay edin. Üzerine karpuzlu serinliği ekleyin. Nane yaprakları ile süsleyip, soğuk servis yapın.
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