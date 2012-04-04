Karpuzlu Serinlik

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım karpuz
2 dal nane
Yarım su bardağı toz şeker
Bir buçuk su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tarçın
Yarım limonun suyu
4 su bardağı limonata
Yeteri kadar buz
Limonata için: 4 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
4 adet limon
Süslemek için: Nane yaprakları
YAPILIŞI
Limonata için su ve toz-şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve toz şekerli su karışımına ekleyin. Kenara alın. Karpuzu dilimleyip, çekirdeklerini ayıklayın. Elinizle bastırarak kevgirden geçirin. Suyunu bir kapta toplayın. Naneyi incecik kıyın. Karpuz suyu, toz şeker, su, tarçın ve limon suyunu iyice karıştırın. Üzerine, önceden hazırladığınız limonatayı ilave edip, buzdolabında 1 saat dinlendirin. Kırılmış buzları bardaklara pay edin. Üzerine karpuzlu serinliği ekleyin. Nane yaprakları ile süsleyip, soğuk servis yapın.