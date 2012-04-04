Karpuzlu Serinlik

Sofra Tarifi

Yarım karpuz 2 dal nane Yarım su bardağı toz şeker Bir buçuk su bardağı ılık su 1 çay kaşığı tarçın Yarım limonun suyu 4 su bardağı limonata Yeteri kadar buz Limonata için: 4 su bardağı su 1 su bardağı toz şeker 4 adet limon Süslemek için: Nane yaprakları

YAPILIŞI

Limonata için su ve toz-şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve toz şekerli su karışımına ekleyin. Kenara alın. Karpuzu dilimleyip, çekirdeklerini ayıklayın. Elinizle bastırarak kevgirden geçirin. Suyunu bir kapta toplayın. Naneyi incecik kıyın. Karpuz suyu, toz şeker, su, tarçın ve limon suyunu iyice karıştırın. Üzerine, önceden hazırladığınız limonatayı ilave edip, buzdolabında 1 saat dinlendirin. Kırılmış buzları bardaklara pay edin. Üzerine karpuzlu serinliği ekleyin. Nane yaprakları ile süsleyip, soğuk servis yapın.