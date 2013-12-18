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Kavunlu Ve Karpuzlu İçeçek

Kavunlu Ve Karpuzlu İçeçek
  • 5 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 dilim karpuz

2 dilim kavun

1 adet soyulmuş şeftali

10-15 adet çekirdeksiz üzüm

2-3 adet çekirdekleri çıkarılmış mürdüm eriği

3-4 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış nane

1 çorba kaşığı yoğurt veya krema

Servis için:

İnce kırılmış buz

YAPILIŞI

Kavun ve karpuzun çekirdeklerini çıkarın, kabuklarını ayırıp blendere alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip birlikte çekin. Bir sürahiye aktarın ve buz ilave ederek, soğuk olarak servis yapın.
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