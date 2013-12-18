Kavunlu Ve Karpuzlu İçeçek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 dilim karpuz
2 dilim kavun
1 adet soyulmuş şeftali
10-15 adet çekirdeksiz üzüm
2-3 adet çekirdekleri çıkarılmış mürdüm eriği
3-4 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış nane
1 çorba kaşığı yoğurt veya krema
Servis için:
İnce kırılmış buz
YAPILIŞI
Kavun ve karpuzun çekirdeklerini çıkarın, kabuklarını ayırıp blendere alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip birlikte çekin. Bir sürahiye aktarın ve buz ilave ederek, soğuk olarak servis yapın.