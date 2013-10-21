Kivi Kompostosu

ve damla sakızını kompostonun içinden çıkarın. Soğuk olarak servis yapın.

Kivilerin kabuklarını temizleyip, dilimleyin. Suyu tencereye alıp, limon suyu ilave edin. Kivileri ekleyip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Yarım elma ve tülbente sarılmış damla sakızı ekleyip, 15-20 dakika daha kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın esmer şeker ve nane ilave edin. Ocaktan alıp, elma