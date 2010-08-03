Meyveli Süt

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı süt
2 adet kivi
1 adet küçük sarı elma
2 çorba kaşığı bal
1 tutam tarçın
Üzeri için: 1 paket krem şanti
1 su bardağı portakal suyu
1 tatlı kaşığı rendelenmiş lime (yeşil limon)
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon
Süslemek için: 2 dilim kivi
4 adet çilek
2 dilim portakal
YAPILIŞI
Elma ve kiviyi soyup blenderde çekin. Üzerine bal ve tarçını ekleyin. Sütü de ilave edip karıştırın ve kenara alın. Diğer taraftan krem şantiyi portakal suyu ile çırpıp krema sıkacağına doldurun. Meyveli sütü bardaklara paylaştırıp üzerine krem şantiyi sıkın. Rendelenmiş lime ve limon kabukları ile süsleyin. Kivi, çilek ve portakal dilimlerini iki adet çöp şişe geçirip meyveli sütle birlikte servis yapın.