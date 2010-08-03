DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Meyveli Süt

Meyveli Süt

Meyveli Süt
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt

2 adet kivi

1 adet küçük sarı elma

2 çorba kaşığı bal

1 tutam tarçın



Üzeri için: 1 paket krem şanti

1 su bardağı portakal suyu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş lime (yeşil limon)

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon



Süslemek için: 2 dilim kivi

4 adet çilek

2 dilim portakal

YAPILIŞI

Elma ve kiviyi soyup blenderde çekin. Üzerine bal ve tarçını ekleyin. Sütü de ilave edip karıştırın ve kenara alın. Diğer taraftan krem şantiyi portakal suyu ile çırpıp krema sıkacağına doldurun. Meyveli sütü bardaklara paylaştırıp üzerine krem şantiyi sıkın. Rendelenmiş lime ve limon kabukları ile süsleyin. Kivi, çilek ve portakal dilimlerini iki adet çöp şişe geçirip meyveli sütle birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN