Meyveli Süt

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elma ve kiviyi soyup blenderde çekin. Üzerine bal ve tarçını ekleyin. Sütü de ilave edip karıştırın ve kenara alın. Diğer taraftan krem şantiyi portakal suyu ile çırpıp krema sıkacağına doldurun. Meyveli sütü bardaklara paylaştırıp üzerine krem şantiyi sıkın. Rendelenmiş lime ve limon kabukları ile süsleyin. Kivi, çilek ve portakal dilimlerini iki adet çöp şişe geçirip meyveli sütle birlikte servis yapın.

