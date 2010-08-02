Naneli Narlı Limonata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Limonları kabuklu olarak dörde böldükten sonra çekirdeklerini temizleyin. Limon dilimlerini, portakal suyunu, toz şekeri ve taze naneyi blenderden geçirin. Tel süzgeçten süzerek suyu ilave edin. Şeker eriyene dek karıştırın. Kapaklı ve cam kavanoza alarak buzdolabında soğumaya bırakın. İçine nar taneleri ve nane yaprakları ekleyerek süsleyin. Bardaklara alarak servis yapın