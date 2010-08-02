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Naneli Narlı Limonata

Naneli Narlı Limonata
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet limon

1 adet portakalın suyu

Yarım kg toz şeker

4-5 yaprak taze nane

5 su bardağı su

1 çay bardağı nar tanesi

YAPILIŞI

Limonları kabuklu olarak dörde böldükten sonra çekirdeklerini temizleyin. Limon dilimlerini, portakal suyunu, toz şekeri ve taze naneyi blenderden geçirin. Tel süzgeçten süzerek suyu ilave edin. Şeker eriyene dek karıştırın. Kapaklı ve cam kavanoza alarak buzdolabında soğumaya bırakın. İçine nar taneleri ve nane yaprakları ekleyerek süsleyin. Bardaklara alarak servis yapın

PÜF NOKTASI

Portakal suyu yerine, 2 adet mandalinanın suyunu da kullanabilirsiniz.
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