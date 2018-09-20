DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Portakallı Limonata

Portakallı Limonata

Portakallı Limonata
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet limon

2 adet portakal

2.5 çay bardağı toz şeker

6-7 su bardağı su

YAPILIŞI

2 tanesi hariç tüm limonları, beyaz kabuğu kalmayacak şekilde soyun. 1 adet portakalın kabuklarını da beyazı kalmayacak şekilde soyun. Kabuklu ve kabuksuz tüm meyveleri katı meyve sıkacağına sığacak şekilde uzunlamasına elma dilimi şeklinde bölün. Meyveleri katı meyve sıkacağından geçirin ve sularını sıkıp bir kap içine alın. İçine toz şekeri ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırın. Üstüne damak tadınıza göre 1'er bardak dökerek suyu ekleyin. İstediğiniz tat ve yoğunluğa gelince kapaklı bir sürahi veya cam şişeye alarak buzdolabına koyun. Ara sıra dolaptan çıkarıp çalkalayın. Yeterli soğukluğa geldiğinde servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu
Bal Şerbeti
Bal Şerbeti

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN