Safranlı Baharatlı Kış Salebi

dakika bekletin. Daha sonra sütün içine katın ve karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.

Sütü bir tencereye alıp, içine nişasta, bal, toz şeker, salep ve vanilya katın. Karıştırarak kaynatın ve bir kenara alın. Tarçın, karanfil, zencefil ve zerdeçalı 1 su bardağı kaynamış suyun içinde 5