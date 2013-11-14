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Safranlı Baharatlı Kış Salebi

Safranlı Baharatlı Kış Salebi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir tutam safran

1 litre süt

2 tatlı kaşığı nişasta

2'şer çorba kaşığı bal ve toz şeker

1 tatlı kaşığı toz salep

Yarım paket vanilya

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1 adet küçük boy zencefil

1 adet küçük boy zerdeçal

1 çay bardağı su

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alıp, içine nişasta, bal, toz şeker, salep ve vanilya katın. Karıştırarak kaynatın ve bir kenara alın. Tarçın, karanfil, zencefil ve zerdeçalı 1 su bardağı kaynamış suyun içinde 5
dakika bekletin. Daha sonra sütün içine katın ve karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
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