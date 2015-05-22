Salepli İçecek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütten 1 çay bardağı ayırın ve geri kalanını tencereye koyup, ocağa oturtun. İçine karanfil katın ve kaynamaya bırakın. Ayırdığınız 1 çay bardağı sütün içine nişasta ekleyip karıştırın ve kaynayan süte ilave edin. 5 dakika kaynattıktan sonra salebi tuz eker gibi katın ve bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra bardaklara paylaştırın. Üzerine tarçın ve karanfil serpin ve sıcak olarak servis yapın.