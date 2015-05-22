DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Salepli İçecek

Salepli İçecek

Salepli İçecek
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı toz salep

1 litre süt

10 adet karanfil

2 tatlı kaşığı nişasta

Üzerine:

Tarçın, toz karanfil

YAPILIŞI

Sütten 1 çay bardağı ayırın ve geri kalanını tencereye koyup, ocağa oturtun. İçine karanfil katın ve kaynamaya bırakın. Ayırdığınız 1 çay bardağı sütün içine nişasta ekleyip karıştırın ve kaynayan süte ilave edin. 5 dakika kaynattıktan sonra salebi tuz eker gibi katın ve bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra bardaklara paylaştırın. Üzerine tarçın ve karanfil serpin ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz servis sırasında şeker ekleyebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN