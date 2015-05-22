Salepli İçecek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı toz salep
1 litre süt
10 adet karanfil
2 tatlı kaşığı nişasta
Üzerine:
Tarçın, toz karanfil
YAPILIŞI
Sütten 1 çay bardağı ayırın ve geri kalanını tencereye koyup, ocağa oturtun. İçine karanfil katın ve kaynamaya bırakın. Ayırdığınız 1 çay bardağı sütün içine nişasta ekleyip karıştırın ve kaynayan süte ilave edin. 5 dakika kaynattıktan sonra salebi tuz eker gibi katın ve bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra bardaklara paylaştırın. Üzerine tarçın ve karanfil serpin ve sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz servis sırasında şeker ekleyebilirsiniz.