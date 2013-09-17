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Sıcak Çikolata

Sıcak Çikolata
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

2 kahve fincanı su

2 çay fincanı süt

2 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine:

Krem şanti ve beyaz çikolata

YAPILIŞI

Çelik tencereye su ve çikolatayı alarak, orta ateşte eritin. İçine şekeri katıp, 5 dakika kaynatın. En son sütü ekleyin ve iyice karıştırın. Sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Üzerini krem şanti ve rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyebilirsiniz. Eğer sıcak çikolatanızın çok tatlı olmasını istemiyorsanız, şeker kullanmayabilirsiniz.
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