Sıcak Çikolata

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata
2 kahve fincanı su
2 çay fincanı süt
2 tatlı kaşığı toz şeker
Üzerine:
Krem şanti ve beyaz çikolata
YAPILIŞI
Çelik tencereye su ve çikolatayı alarak, orta ateşte eritin. İçine şekeri katıp, 5 dakika kaynatın. En son sütü ekleyin ve iyice karıştırın. Sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Üzerini krem şanti ve rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyebilirsiniz. Eğer sıcak çikolatanızın çok tatlı olmasını istemiyorsanız, şeker kullanmayabilirsiniz.