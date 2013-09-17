Sıcak Çikolata

Sofra Tarifi

Çelik tencereye su ve çikolatayı alarak, orta ateşte eritin. İçine şekeri katıp, 5 dakika kaynatın. En son sütü ekleyin ve iyice karıştırın. Sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Üzerini krem şanti ve rendelenmiş beyaz çikolata ile süsleyebilirsiniz. Eğer sıcak çikolatanızın çok tatlı olmasını istemiyorsanız, şeker kullanmayabilirsiniz.