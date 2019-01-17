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Sofra / Soslar ve İçecekler / Sübye

Sübye

Sübye
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 su bardağı kış kavunu çekirdeği

1/4 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı kaynar su

YAPILIŞI

Kavun çekirdeklerini iyice yıkayıp, liflerinden ayırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 120- 130 derece fırında iyice kuruyana dek bekletin. Tozşekerle birlikte mutfak robotunda un haline getirip tencereye alın. Üzerine sıcak suyu ilave edip 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra 1 gece buzdolabında dinlendirin. Rengi beyazlaşan sübyeyi temiz bir tülbentten geçirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sübyeyi yazın yaz kavunlarının çekirdeklerinden de yapabilirsiniz ve fırın yerine güneşte de kurutabilirsiniz.
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