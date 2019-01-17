Sofra Tarifi

Kavun çekirdeklerini iyice yıkayıp, liflerinden ayırın. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 120- 130 derece fırında iyice kuruyana dek bekletin. Tozşekerle birlikte mutfak robotunda un haline getirip tencereye alın. Üzerine sıcak suyu ilave edip 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra 1 gece buzdolabında dinlendirin. Rengi beyazlaşan sübyeyi temiz bir tülbentten geçirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sübyeyi yazın yaz kavunlarının çekirdeklerinden de yapabilirsiniz ve fırın yerine güneşte de kurutabilirsiniz.