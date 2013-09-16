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Vişne Suyu

Vişne Suyu
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg vişne

2 adet limon

1 su bardağı toz şeker

3-4 adet karanfil

1 litre su

Buz parçaları

YAPILIŞI

Vişnelerin saplarını ayıklayıp çekirdeklerini çıkartın. Derin bir tencereye alıp üzerine limon suyunu ve toz şekeri gezdirin. Birkaç saat bekletin. Üzerine su ekleyip kaynamaya başlayınca, karanfilleri ilave ederek kısık ateşte kaynatın. Vişneler iyice özlerini bıraktıktan sonra tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzüp bol buzla birlikte soğuk olarak servis yapın.
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