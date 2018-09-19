Balkabaklı Çikolatalı Muhallebi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Balkabağı püresi için tüm malzemeyi bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kısık ateşte balkabağı iyice yumuşayana kadar pişirin. Blenderden geçirip püre haline getirin ve ılıtın. Muhallebi için süt, nişasta ve toz şekeri çırpın. Orta boy bir tencerede karışım kaynayıp koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Kıvamı koyulaştıktan sonra kalan malzemeyi ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Çikolata sos için, kremayı kısık ateşte kaynatmadan ısıtın. Üzerine küçük parçalar halinde kırdığınız çikolatayı ekleyin ve karıştırın. İyice eriyip pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırın ve ılınmaya bırakın. Kullanacağınız kapların altına balkabağı püresi, üzerine muhallebi, tekrar balkabağı püresi ve en son da hazırladığınız çikolata sosunu dökün. Küp doğranmış balkabağı, böğürtlen, antepfıstığı ve rendelenmiş çikolata ile süsleyerek soğuk servis yapın.