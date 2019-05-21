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Sofra / Sütlü Tatlılar / Cevizli Güllaç

Cevizli Güllaç

Cevizli Güllaç
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kandil
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram güllaç yaprağı,



3 su bardağı süt



Bir buçuk su bardağı toz şeker,



1 çorba kaşığı gülsuyu



1 su bardağı iri kıyılmış ceviz



Süslemek için: Ceviz


YAPILIŞI

Süt ve şekeri derin bir tencereye alıp kısık ateşte kaynatın. Şeker eridikten sonra sütü ılınmaya bırakın. Parmağınızı yakmayacak ısıya geldikten sonra güllaç yapraklarının yarısını teker teker süte batırıp geniş bir cam tepsiye dizin. Üzerine ceviz serpin ve kalan güllaç yapraklarının yarısını da süte batırarak kat kat tepsiye dizin. Kalan süte gül suyunu ekleyip karıştırın ve güllacın üzerine gezdirin. Ceviz parçalarıyla süsleyerek servis edin.

PÜF NOKTASI

Güllacı bir gece beklettikten sonra servis yaparsanız tadı ve kıvamı daha iyi olur.
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