Cevizli Güllaç

Süt ve şekeri derin bir tencereye alıp kısık ateşte kaynatın. Şeker eridikten sonra sütü ılınmaya bırakın. Parmağınızı yakmayacak ısıya geldikten sonra güllaç yapraklarının yarısını teker teker süte batırıp geniş bir cam tepsiye dizin. Üzerine ceviz serpin ve kalan güllaç yapraklarının yarısını da süte batırarak kat kat tepsiye dizin. Kalan süte gül suyunu ekleyip karıştırın ve güllacın üzerine gezdirin. Ceviz parçalarıyla süsleyerek servis edin.