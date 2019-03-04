DETAYLI ARA
Sofra / Sütlü Tatlılar / Cevizli Sarma

Cevizli Sarma

Cevizli Sarma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 çorba kaşığı tozşeker



6 çorba kaşığı un



1 litre süt



1 paket vanilya



2 çorba kaşığı tereyağı



1 su bardağı ceviz



1 su bardağı hindistancevizi


Üzeri için: Toz antepfıstığı

YAPILIŞI

Tozşeker ve unu karıştırın. Ocağa oturtup, orta ateşte sürekli karıştırarak süt ekleyin. Vanilya ve tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamı alınca ocaktan indirip, mikser yardımıyla 5 dakika çırpın. Kare veya dikdörtgen orta boy bir tepsiye kalın olmayacak şekilde dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirip kare biçiminde dilimleyin. Hindistancevizini düz bir zemine yayın. Üzerine bir adet muhallebi karesi yerleştirip, ceviz serpin. Rulo yapıp, antepfıstığı ile süsleyin. Kalan muhallebiyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Krem Karamel
Krem Karamel
Kaymaçina
Kaymaçina
Kavun Tatlısı
Kavun Tatlısı
Karamelli Puding (Butterscotch Puddıng)
Karamelli Puding (Butterscotch Puddıng)
Çikolatalı Peynirli Rulo
Çikolatalı Peynirli Rulo
Semıfreddo
Semıfreddo
Çilekli Dondurulmuş Muhallebi
Çilekli Dondurulmuş Muhallebi
Hamsiköy Sütlacı
Hamsiköy Sütlacı

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN