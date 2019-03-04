Cevizli Sarma

Tozşeker ve unu karıştırın. Ocağa oturtup, orta ateşte sürekli karıştırarak süt ekleyin. Vanilya ve tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamı alınca ocaktan indirip, mikser yardımıyla 5 dakika çırpın. Kare veya dikdörtgen orta boy bir tepsiye kalın olmayacak şekilde dökün. Bir gece buzdolabında dinlendirip kare biçiminde dilimleyin. Hindistancevizini düz bir zemine yayın. Üzerine bir adet muhallebi karesi yerleştirip, ceviz serpin. Rulo yapıp, antepfıstığı ile süsleyin. Kalan muhallebiyi de aynı şekilde hazırlayın. Soğuk servis yapın.