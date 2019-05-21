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İrmikli ve güllaçlı kup

İrmikli ve güllaçlı kup
  • 7 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Sütlü irmik için:



1 su bardağı irmik



Dört buçuk su bardağı süt



Yarım su bardağı tozşeker



Güllaç için:



2 su bardağı süt



3-4 adet güllaç yaprağı



Yarım su bardağı tozşeker



Süslemek için:



7-8 adet karadut



1 su bardağı toz antepfıstığı


YAPILIŞI

Güllaç yapraklarını ıslatmak için bir tencerede süt ve toz şekeri kaynatıp ılınmaya bırakın. Biraz soğuduktan sonra kırılmış güllaçların üzerine döküp 1 saat kadar bekletin. Diğer taraftan irmik, süt ve şekeri derin bir tencereye alıp, kısık ateşte karıştırarak kaynatın. İrmik tüm sütü çekip kıvam aldıktan sonra ocaktan alın. Kullanacağınız kupların dibine 2'şer çorba kaşığı sütlü irmikten koyun ve 1'er çorba kaşığı antepfıstığı serpin. Ardından güllaçları süzüp kuplardaki irmiğin üzerine yerleştirin. Dolapta soğutup karadutla süsleyerek servis edin.

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