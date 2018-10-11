Karamelli Puding (Butterscotch Puddıng)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir tencerede hindistan cevizi şekeri ve mısır nişastasını karıştırın. Ocağa oturtup, orta ateşte yavaş yavaş hindistan cevizi sütünü ekleyerek puding kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kıvamı koyulaşıp göz göz kaynamaya başladığında hindistan cevizi yağını ve vanilya özütünü ekleyerek ateşten alın. Servis kaselerine paylaştırın. Ilındıktan sonra buzdolabına kaldırın. İyice soğuduktan sonra dilediğiniz meyve ve kuruyemişlerle süsleyerek servis yapın.