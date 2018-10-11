Kavun Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kavunu ikiye kesip bir kavun kaşığı ile 10-15 adet kavun topu çıkarın. Kalan kavunun kabuğunu soyup blenderde ezin. Oluşan kavun püresine su ilave ederek toplamda 1 litreye tamamlayın ve nişastayı ekleyin. İyice karıştırıp tencereye alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak katılaşıncaya kadar pişirin. Şekeri ekleyip 2-3 dakika daha pişirin ve limon kabuğunu karıştırın. ¾'ünü servis tabağına alın. Kavun topları ve karadutu ilave edip tatlının diğer kısmını meyvelerin üstüne boşaltıp soğutun. En az 3-4 saat buzdolabında dinlendirip, haşhaş serperek ikram edin.