Kavun Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet kavun (yaklaşık 1 kg'lık),
1 su bardağı su
8 çorba kaşığı nişasta,
12 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 su bardağı taze veya kurutulmuş karadut,
2 çorba kaşığı haşhaş
YAPILIŞI
Kavunu ikiye kesip bir kavun kaşığı ile 10-15 adet kavun topu çıkarın. Kalan kavunun kabuğunu soyup blenderde ezin. Oluşan kavun püresine su ilave ederek toplamda 1 litreye tamamlayın ve nişastayı ekleyin. İyice karıştırıp tencereye alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak katılaşıncaya kadar pişirin. Şekeri ekleyip 2-3 dakika daha pişirin ve limon kabuğunu karıştırın. ¾'ünü servis tabağına alın. Kavun topları ve karadutu ilave edip tatlının diğer kısmını meyvelerin üstüne boşaltıp soğutun. En az 3-4 saat buzdolabında dinlendirip, haşhaş serperek ikram edin.