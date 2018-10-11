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Kavun Tatlısı

Kavun Tatlısı
  • 9 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kavun (yaklaşık 1 kg'lık),

1 su bardağı su

8 çorba kaşığı nişasta,

12 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 su bardağı taze veya kurutulmuş karadut,

2 çorba kaşığı haşhaş

YAPILIŞI

Kavunu ikiye kesip bir kavun kaşığı ile 10-15 adet kavun topu çıkarın. Kalan kavunun kabuğunu soyup blenderde ezin. Oluşan kavun püresine su ilave ederek toplamda 1 litreye tamamlayın ve nişastayı ekleyin. İyice karıştırıp tencereye alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak katılaşıncaya kadar pişirin. Şekeri ekleyip 2-3 dakika daha pişirin ve limon kabuğunu karıştırın. ¾'ünü servis tabağına alın. Kavun topları ve karadutu ilave edip tatlının diğer kısmını meyvelerin üstüne boşaltıp soğutun. En az 3-4 saat buzdolabında dinlendirip, haşhaş serperek ikram edin.
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