Kestaneli puding

● 1 litre soğuk süt
● Yarım su bardağı tozşeker
● 2 çorba kaşığı kakao
● 1 adet yumurta
● 2 çorba kaşığı buğday nişastası
● 2 çorba kaşığı kestane unu
● 200 gram haşlanmış kestane (kırık)
● 130 gram bitter çikolata
● Süslemek için: 4 adet kestane şekeri
● 1 su bardağı file fındık
TENCEREYE sütü alın. Üzerine kırık kestane ve bitter çikolata hariç kalan malzemeyi ilave edip, birbirine yedirene dek tel süzgeç ile karıştırın. Ocağa oturtup orta ateşte sürekli karıştırın. Kaynayıp göz göz olunca 5 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp bitter çikolatayı ilave edin ve hızlıca karıştırın. Kestane ekleyip karıştırın. Kase, bardak veya kuplara pay edip soğumaya bırakın. Kestane şekeri ve file fındıkla süsleyip servis yapın.
Aşçı Sevil Şahin