Sofra Sütlü Tatlılar Kestaneli puding

Kestaneli puding

Çikolatalı tatlılar arasında en sevilen pudingi bir de kestaneli deneyin! Çocuklarınızın ve sizin gözde tatlısı haline gelecek leziz bir tarif: İşte kestaneli puding tarifi..

4 Kişilik

Yemek Daveti, Kutlama

Ev Yapımı