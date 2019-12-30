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Sofra / Sütlü Tatlılar / Kestaneli puding

Kestaneli puding

Çikolatalı tatlılar arasında en sevilen pudingi bir de kestaneli deneyin! Çocuklarınızın ve sizin gözde tatlısı haline gelecek leziz bir tarif: İşte kestaneli puding tarifi..
Kestaneli puding
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 litre soğuk süt



● Yarım su bardağı tozşeker



● 2 çorba kaşığı kakao



● 1 adet yumurta



● 2 çorba kaşığı buğday nişastası



● 2 çorba kaşığı kestane unu



● 200 gram haşlanmış kestane (kırık)



● 130 gram bitter çikolata



● Süslemek için: 4 adet kestane şekeri



● 1 su bardağı file fındık


YAPILIŞI

TENCEREYE sütü alın. Üzerine kırık kestane ve bitter çikolata hariç kalan malzemeyi ilave edip, birbirine yedirene dek tel süzgeç ile karıştırın. Ocağa oturtup orta ateşte sürekli karıştırın. Kaynayıp göz göz olunca 5 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp bitter çikolatayı ilave edin ve hızlıca karıştırın. Kestane ekleyip karıştırın. Kase, bardak veya kuplara pay edip soğumaya bırakın. Kestane şekeri ve file fındıkla süsleyip servis yapın.

Aşçı Sevil Şahin

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