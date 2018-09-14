Kupta Çilekli Güllaç Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 su bardağı süt
3/4 su bardağı toz şeker
5 yaprak güllaç
1 çorba kaşığı gül suyu
100 gram iri dövülmüş fındık
200 gram küp doğranmış çilek
YAPILIŞI
Süt ve şekeri bir tencereye alıp şeker eriyene kadar ısıtın. Üzerine gül suyu ekleyin. Güllaç yapraklarını tek tek büyük bir kaba alıp üzerine biraz süt ekleyin ve sütü çektirin. Daha sonra parçalara ayırın ve aralarına fındık serperek kat kat kuplara paylaştırın. Kuplar güllaç yapraklarıyla dolduktan sonra en üstünü fındık içi ve çileklerle süsleyerek servis yapın.