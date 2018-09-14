DETAYLI ARA
Sofra / Sütlü Tatlılar / Kupta Çilekli Güllaç Tatlısı

Kupta Çilekli Güllaç Tatlısı

Kupta Çilekli Güllaç Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker

5 yaprak güllaç

1 çorba kaşığı gül suyu

100 gram iri dövülmüş fındık

200 gram küp doğranmış çilek

YAPILIŞI

Süt ve şekeri bir tencereye alıp şeker eriyene kadar ısıtın. Üzerine gül suyu ekleyin. Güllaç yapraklarını tek tek büyük bir kaba alıp üzerine biraz süt ekleyin ve sütü çektirin. Daha sonra parçalara ayırın ve aralarına fındık serperek kat kat kuplara paylaştırın. Kuplar güllaç yapraklarıyla dolduktan sonra en üstünü fındık içi ve çileklerle süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kepekli Pirinçli ve Çikolatalı Sütlaç
Kepekli Pirinçli ve Çikolatalı Sütlaç
Frambuaz Soslu Sahlepli Dondurma
Frambuaz Soslu Sahlepli Dondurma
Şeftalili Keşkül
Şeftalili Keşkül
Çilekli Dondurma
Çilekli Dondurma
Kemalpaşalı Sakızlı Muhallebi
Kemalpaşalı Sakızlı Muhallebi
Cevizli Sütlü Kadayıf
Cevizli Sütlü Kadayıf
Krem Karamel
Krem Karamel
İrmikli Muhallebi
İrmikli Muhallebi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN