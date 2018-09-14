Kupta Çilekli Güllaç Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt ve şekeri bir tencereye alıp şeker eriyene kadar ısıtın. Üzerine gül suyu ekleyin. Güllaç yapraklarını tek tek büyük bir kaba alıp üzerine biraz süt ekleyin ve sütü çektirin. Daha sonra parçalara ayırın ve aralarına fındık serperek kat kat kuplara paylaştırın. Kuplar güllaç yapraklarıyla dolduktan sonra en üstünü fındık içi ve çileklerle süsleyerek servis yapın.