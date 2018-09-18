Süt Reçelli Cheesecake Bar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle krema için labne peynirini süzün ve kenara alın. Diğer taraftan tabanı için tereyağını kısık ateşte yakmadan eritip soğutun. Hurmaları sıcak suda yumuşayana dek bekletin. Ceviz, badem ve fındığı mutfak robotuna alıp birlikte iyice ufalanana kadar çekin. Hurmaları sudan alın ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra mutfak robotuna aktarın. Üzerine içinde beklettiğiniz sudan 1 çorba kaşığı su ve bal ekleyip püre haline gelene kadar çekin. Cevizli karışımının içine hurma püresi, hindistan cevizi, kakao ve tereyağını ekleyip yoğurun. 24 cm çapında kelepçeli bir kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın. Karışımı her tarafı aynı yükseklikte olacak şekilde içine yayın ve üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-7 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıbı derin dondurucuya kaldırın. Krema için krema ve 1 çorba kaşığı balı iyice sertleşip kıvam alana kadar mikserle çırpıp buzdolabına kaldırın. Çikolatayı benmari usulü eritmek için küçük bir tencerenin yarısını biraz geçecek şekilde su koyup kaynatın. Üzerine suya değmeyecek şekilde bir cam kap oturtun. Beyaz çikolataları küçük parçalar halinde kırıp kaba ekleyin. Arada bir spatula ile karıştırarak tamamen eriyip pürüzsüz hale gelmesini sağlayın. Ocaktan alıp soğutun.Süzüp kenara aldığınız labneyi kalan 1 çorba kaşığı bal ile karıştırın ve üzerine çikolatayı ilave edin. Dolapta beklettiğiniz ballı krema karışımını da alttan üste karıştırarak ekleyin. Hazırladığınız kremayı, derin dondurucuda beklettiğiniz tabanın üzerine dökün. Üzerini düzelttikten sonra yeniden derin dondurucuya koyun. Derin dondurucuda beklettiğiniz cheesecake'i buzdolabına alın ve kesilecek kıvama gelene kadar bekletin. Daha sonra kalıptan çıkarın ve iki parmak kalınlığında bar şeklinde kesin. Üzerlerine 1'er çorba kaşığı süt reçeli dökün. Bal ve cevizle süsleyerek servis yapın.