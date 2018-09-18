Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip kaynatın. Suyunu çekince süt ilave edin ve kısık ateşte pirinç yumuşayıncaya kadar arada bir karıştırarak pişirin. Toz şeker ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde yarım çay bardağı su, pirinç unu ve vanilyayı çırpın. Ardından tencereye ekleyip karıştırın ve 2 dakika pişirin. Ocaktan alıp 4 adet porsiyonluk kaseye pay edin. Fındıkla süsleyip servis yapın.