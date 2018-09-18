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Sofra / Sütlü Tatlılar / Sütlaç

Sütlaç

Sütlaç
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

1.5 çay bardağı su

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya



SÜSLEMEK İÇİN:

1 su bardağı irice dövülmüş fındık

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip kaynatın. Suyunu çekince süt ilave edin ve kısık ateşte pirinç yumuşayıncaya kadar arada bir karıştırarak pişirin. Toz şeker ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde yarım çay bardağı su, pirinç unu ve vanilyayı çırpın. Ardından tencereye ekleyip karıştırın ve 2 dakika pişirin. Ocaktan alıp 4 adet porsiyonluk kaseye pay edin. Fındıkla süsleyip servis yapın.
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