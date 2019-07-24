Tavuk göğsü tarifi: Tavuk göğsü nasıl yapılır?

Sütlü tatlı yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler arama motorunda Tavuk göğsü tarifi nedir ve nasıl yapılır? şeklinde aramalarını sürdürüyor. Denenmiş tarifler ile en sevilen sütlü tatlı tariflerini sizler için sunuyoruz. Peki, Tavuk göğsü tarifi nedir ve nasıl yapılır? İştye detaylar...

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 çorba kaşığı limon suyu

7 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Bir buçuk su bardağı tozşeker

2'şer çorba kaşığı un ve nişasta

1 çorba kaşığı pirinç unu

Tarçın, nar tanesi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü ikiye bölüp haşlayın. Bu arada tavuğu haşladığınız tencerenin kapağının açık olmasına dikkat edin. Ayrıca haşlama suyuna da 1 çorba kaşığı limon suyu katın. Ocaktan aldığınız tavuk göğüsleri ılınınca, birini suda bırakıp diğerini didin. İyice liflerine ayırın. Soğuk suya atın. Avucunuzun içinde ovalayarak kokusu çıkana kadar yıkayın. Diğer tavuk göğsüne de aynı işlemi uygulayın. Suyunu sıkın. Bu

arada bir tencereye sütü alın. Yarım çay kaşığı tuz ve tozşekeri ekleyip karıştırın. Un, nişasta ve pirinç ununu ayrı bir kaseye alın. Üzerine 1 kepçe su ve kaynayan sütten 1 kepçe süt ilave edip çırpın. Yavaş yavaş kaynayan sütü ilave edin. Kısık ateşte 5 dakika daha pişirin. Göğüs etlerini ilave edip, çatalla karıştırarak, 10 dakika daha ocakta tutun. Hazırladığınız muhallebiden 1 kaşık alarak tabağa koyun. Eğer kıvamı koyu ise ocaktan alın. 5 dakika mikserle çırpın. Dikdörtgen bir tepsiyi ıslatın. Üzerine hazırladığınız muhallebiyi yayın. Bir gece bekletin. Dilimledikten sonra spatula ile ikiye katlayıp, üzerine tarçın serpin. Nar taneleri ile süsleyerek servis yapın.