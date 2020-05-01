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Sofra Sütlü Tatlılar Vişne sulu puding

Vişne sulu puding

Vişne sulu puding
  • 4 Kişilik
  • Anneler Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı süt



2 paket vanilyalı puding



3 su bardağı vişne suyu



8-9 adet pötibör bisküvi


YAPILIŞI

Sütü tencereye alın ve 1 paket vanilyalı pudingi ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin ve kuplara paylaştırın. Önce oda ısısında 15 dakika, daha sonra buzdolabında yarım saat bekletin. Üzerlerine bisküvi yerleştirin. Diğer taraftan vişne suyunu tencereye alın ve kalan pudingi boşaltın. Muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Bisküvilerin üzerine boşaltın ve spatula ile üzerini düzeltin. Oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapın.

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