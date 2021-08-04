Vişneli muhallebili güllaç

Nişastayı bir kaba alıp üzerine 1 su bardağı süt ilave edin ve nişasta eriyene kadar çırpın. 2 su bardağı sütü derin bir tencereye alıp üzerine nişastalı karışımı ilave edin ve orta ateşte tel çırpıcı ile hafif kıvam alana kadar sürekli karıştırın. Vişneden bir avuç dolusu kenara ayırıp kalanı muhallebinin içine katın. Hindistan cevizi şekeri ekleyip topaklanmaması için karıştırmaya devam edin. Ocaktan alıp ılınana kadar sürekli karıştırın.

Kenara ayırdığınız vişneleri ve süzme yoğurdu katıp karıştırın. Orta boy ortası delikli bir kek kalıbını ıslatıp, fazla suyunu silkeleyin. Muhallebiyi kalıbın yarısına gelecek şekilde dökün. Oda ısısına gelince buzdolabının alt rafına yerleştirin.

Üç su bardağı sütü 36 derece sıcaklığa gelene kadar ısıtın. Ocaktan alıp bal ekleyin ve karıştırın.

Yayvan bir kaba güllaç yapraklarını parçalayarak yerleştirin. Üzerine ballı sütü gezdirin. Güllaç sütü çekince, süzgeç yardımıyla fazla sütünü süzdürün. Güllaç yapraklarını buzdolabından çıkardığınız kalıbın üzerine yerleştirin. Streç filmle kapatıp, buzdolabının alt rafında soğuyana dek veya derin dondurucuda sertleşene kadar dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilimleyip servis yapın.