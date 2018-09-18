Zerdeçallı Sütlaç

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Su ve yıkanmış pirinci tencereye alıp pirinç yumuşayana kadar pişirin. Sütü ekleyip iyice karıştırın. Kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin. Çubuk vanilyayı uzunlamasına ikiye kesip bıçağın tersi ile içini sıyırın ve sütlaç kıvam almaya başladığında zerdeçal ile birlikte tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin. Şekeri ekleyip 5-6 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerini dondurma, dilimlenmiş çilek, fındık ve taze kekikle süsleyip servis yapın.