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Sofra / Sütlü Tatlılar / Zerdeçallı Sütlaç

Zerdeçallı Sütlaç

Zerdeçallı Sütlaç
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı toz zerdeçal

2 su bardağı su

1/2 su bardağı pirinç

1 litre süt

1/2 adet çubuk vanilya

5 çorba kaşığı toz şeker



ÜZERI İÇİN:

12-14 top bademli dondurma

8-10 adet çilek

1 su bardağı ufalanmış fındık

taze kekik

YAPILIŞI

Su ve yıkanmış pirinci tencereye alıp pirinç yumuşayana kadar pişirin. Sütü ekleyip iyice karıştırın. Kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin. Çubuk vanilyayı uzunlamasına ikiye kesip bıçağın tersi ile içini sıyırın ve sütlaç kıvam almaya başladığında zerdeçal ile birlikte tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin. Şekeri ekleyip 5-6 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın ve kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerini dondurma, dilimlenmiş çilek, fındık ve taze kekikle süsleyip servis yapın.
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